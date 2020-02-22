«Ви що, не розумієте російської?» Під Києвом лікар попала в мовний скандал

У місті Вишневе під Києвом розгорівся мовний скандал – лікар-педіатр відмовилася розмовляти з мамою та її маленькою донькою, які прийшли на огляд, на українському.

Про це йдеться в сюжеті програми «Вікна».

Мама Анастасія Нуца розповіла, що декларацію з місцевим лікарем уклали заздалегідь і тільки потім познайомилися з нею. Коли медик почала говорити російською, її попросили звертатися державною мовою, однак та відмовилася.

Анастасія звернулася на гарячу лінію міністерства охорони здоров’я зі скаргою. Лікар же «на прощання» залишила послання в медичній картці однорічної Дарини: «Мати відмовляється обслуговуватися у російськомовного лікаря».

Під Києвом лікар попала в мовний скандал

Скріншот з відео

Після інциденту адміністрація навіть не спромоглася вибачитися. Представниця озвучила в телефонну трубку: «Ви що, не розумієте російської?»

Однак заступник директора медустанови запевнив, що з лікарем, яка відмовилася перейти на державну мову, вже провели бесіду. При цьому зазначив, механізмів перевчити лікаря говорити українською – ні.

Анастасія ж звернулася з офіційним листом до медзакладу і підготувалася у разі необхідності піти до суду задля захисту своїх мовних прав.