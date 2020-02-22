«Тебе б на передову!» У Нових Санжарах п’яний влаштував сварку з поліцейським-ветераном

Образа п’яним протестувальників у Нових Санжарах поліцейського, колишнього учасника війни на Донбасі Олександра Нетребко потрапило на відео.
Роликом 21 лютого на своїй сторінці в Facebook поділився перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький.
Він підкреслив, що Нетребко, який стежив за правопорядком на акції протесту, був заступником командира 1-го батальйону 79-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ. На війні він отримав два поранення.
«Людина пройшов десятки бойових зіткнень і запеклих боїв, а ще вів за собою людей: бійців, українців, які воювали проти ворога нашої держави… Був нагороджений орденами Богдана Хмельницького 3-го і 2-го ступенів, орденом «За мужність» 3-го ступеня», – розповів Білошицький, підкресливши, що пишається бойовими подвигами колеги-поліцейського.
На опублікованому з Нових Санжар відео відображено, як один з протестувальників, який ледь тримав рівновагу, кричав на поліцейського. Чоловік використовував нецензурну лексику і питав, чи був Нетребко на сході.
Олександр Нетребко
facebook.com/Bilosh
Олександр Нетребко
facebook.com/Bilosh
«Тебе б на передову… і ось там нехай підуть і спробують, як це… Поїхали, хоч зараз, я тебе відправлю до друзів, які там зараз воюють», – кричав чоловік, обзиваючи правоохоронця.
Користувачів мережі обурила поведінка протестуючого. Вони також подякували поліцейського за витримку і службу.
Олександр Нетребко
facebook.com/Bilosh
Обережно, на відео присутня нецензурна лексика!
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Скріншот
Коментарі до посту
Скріншот
Коментарі до посту
Скріншот
Коментарі до посту
Скріншот
Коментарі до посту
Скріншот