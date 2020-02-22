Нещадно крадуть: блогер пояснив, як Москва фінансує «ЛДНР»

Росія фінансує бойовиків «ДНР» і «ЛНР» через банки «Південної Осетії» – маріонеткової «республіки» на території Грузії. При цьому гроші на місцях нещадно розкрадають.

Також за допомогою цих банків фінансують приватні військові компанії, які працюють в інтересах РФ. Про це на OBOZREVATEL написав донецький блогер Макс Барінов.

«Найсумніше те, що населення далеко не на першому місці і навіть не на другому, а на третьому. На першому місці знаходяться глава і міністерства, друге місце займають силові структури в пріоритеті «МГБ», потім йдуть інші силові структури. Замикає цей список населення, їм дають, те що залишилося. Такий пріоритет, швидше за все, розставив голова «ДНР», ну не дозволяє йому совість образити себе і своїх соратників», – написав Барінов.

За його словами, всю суму ділять по пріоритету — хто перший-того й більше. Є одне але: всю суму ділять не по кількості людей, а на так звану «угруповання». За фактом сума приблизно однакова, але кількість людей, на яких ця сума ділитися, сильно відрізняється.

«Як нам відомо вугілля для опалення шкіл та лікарень отримують безкоштовно. По ідеї за ці гроші держава має купувати вугілля у шахт, але стаж роботи в «МММ» даром не пройшов. З’явилася ідея, що оскільки про ці гроші ніхто не знає, то їх можна використати з більшою користю… Ось тільки цю «користь» відчувають деякі особистості і їх сім’ї», – пояснив блогер.

Отже, шахтарі на окупованій частині України добувають «соціальний вугілля», за який не отримують ні копійки. Шахтоуправління не в змозі прогодувати за свій рахунок так звані «соціальні шахти» та очікують хоч якісь надходження щоб виплатити зарплати. Влада не дає ніяких грошей, з-за цього заборгованості шахтарям ростуть не по днях, а по місяцях.

«Коли ситуація із заборгованостями вже виходить з-під контролю, шахти починають закривати. Не повірите, але і тут працівник фінансової пираМММиды не втрачається, він знаходить як і тут заробити. Як тільки шахту закривають, починається аукціон, продають усе – від залишків вугілля до бурових установок. Якщо це не так, то поясніть будь ласка за які гроші депутати і начальство «МГБ» закупило новенькі Hyundai Genesis?», – підсумував Барінов.