«Газпром» виділив ₽660 млн на підтримку футбольного клубу другої ліги

Про виділення цієї суми для «Томі» домовилися голова правління «Газпрому» Олексій Міллер і губернатор Томської області Сергій Жвачкін.

«Газпром» виділив 660 млн руб. на підтримку «Томі», яка виступає в першості ФНЛ (другому за силою дивізіоні чемпіонату Росії з футболу). Про це повідомляє офіційний сайт адміністрації Томської області.

Рішення про виділення коштів було прийнято за підсумками зустрічі голови правління «Газпрому» Олексія Міллера і губернатора Томської області Сергія Жвачкина. Їх робоча зустріч відбулася напередодні в Москві.

«Глава компанії прийняв рішення виділити 1,5 млрд руб. на фінансування проекту «Томські набережні» — другу чергу реконструкції набережної річки Ушайки. Також «Газпром» продовжує підтримку футбольного клубу «Томь»: на ці цілі компанія виділила 660 млн руб.», — йдеться в повідомленні прес-служби Томської обласної адміністрації.

Як повідомляє ТАСС з посиланням на джерело, близьке до оточення «Томі», суми 660 млн руб. повинно вистачити на функціонування клубу і закриття боргів, що залишилися після вильоту з РПЛ.

Керівник прес-служби «Томі» Сергій Симонов заявив, що клуб щорічно після вильоту з РПЛ зменшував суму боргу та «гасив відсотки», повідомляє ТАСС. За його словами, в 2019 році у клубу були лише мінімальні затримки з виплати зарплати футболістам та працівникам команди.