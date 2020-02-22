Поліція влаштувала облаву на збірну Росії на чемпіонаті світу з біатлону

Готельні номери біатлоністів збірної Росії в Італії, де проходить чемпіонат світу, обшукала місцева поліція.

«У номерах обшуки, вилучаються ноутбуки», — цитує РІА «Новини» першого віце-президента Союзу біатлоністів Росії Олексія Нуждова.

Нуждов уточнив, що мова йде про биатлонистах Євгенії Гараничеве, Олександра Логинове і тренера Олександра Касперовиче.

Першопричиною облави став запит від IBU: у російського тренера Олександра Касперовича знайдена українська акредитація.

Крім того, підопічний Касперовича Олександр Логінов цікавить правоохоронців на тлі допінгової історії в минулому.

Постанова про обшук

Telegram-канал «Мутко проти»

Олександр Логінов в інтерв’ю «Матч ТВ» розповів, як розвивалися події.

«Спали з Євгеном [Гараничевым], прокинулися від того, що до нас вломилися. Вони [карабінери] самі відкрили двері. Відразу забрали «зброю» [гвинтівки]. Просили сидіти на місці в одних трусах. Ми дивилися, як перевіряли речі. Їх цікавили лише мої речі, потім я попросив, щоб прийшов компетентний перекладач — наш менеджер Катерина. Перевели документи, які вони привезли, це був запит від IBU», — зазначив біатлоніст.

За словами спортсмена копи забрали комп’ютер, особисті речі, телефон.

«За телефон найбільше прикро. Я не проти, якщо б вони його перевірили, щось скопіювали, але це ж особисте. У 2020 році це необхідно для життя. Нічого не пред’являли. Вірю, що це не буде зам’ято, а буде хороший позитивний підсумок, Це дуже засмучує, якщо це не свавілля, то близько до цього», — підсумував росіянин.

Чемпіонат світу з біатлону проходить в італійському Антхольц-Антерсельви з 13 лютого. У суботу, 22 лютого, Гаранич і Логінів, а також Матвій Єлісєєв і Микита Поршнєв повинні виступити в чоловічій естафетній гонці.