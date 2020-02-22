Підкилимна боротьба за сировинні ресурси перейшла в гарячу фазу

Законопроект Минвостокразвития про створення державної корпорації «Росшельф» розкритикований Міненерго та Мінприроди, пише «Комерсант». Чиновники відомств визнали ідею віце-прем’єра і повпреда президента РФ в Далекосхідному федеральному окрузі Юрія Трутнева про створення компанії-оператора для розширення доступу до шельфу приватних надрокористувачів недостатньо опрацьованою і потенційно деструктивну. Зараз за законом працювати на шельфі можуть тільки дві держкомпанії — «Газпром» і «Роснефть».

У листі заступника міністра енергетики Павла Сорокіна в Минвостокразвития зазначається, що законопроект не розкриває мети і завдання компанії, а також питання її фінансово-економічної ефективності. Крім того, «Росшельф» претендує на багато повноважень діючих органів влади, а сам повинен існувати в новому правовому режимі.

«Проект створює конфлікт інтересів: корпорація наділяється адміністративними та нормотворчими повноваженнями, в той же час вона буде учасником угоди, яка є безпосереднім об’єктом контролю», — йдеться в тексті листа.

У Міненерго також вважають, що ідея про звільнення компанії від податків суперечить Податковому кодексу. Є у відомства і ряд інших зауважень і заперечень.

У Минпрроды, за інформацією джерела видання, не бачать «очевидних цілей і достатніх підстав» для створення держкорпорації. Більш того, вважають, що надання компанії широких повноважень, заявлених у законопроекті, може негативно позначитися на перспективах розвитку шельфу. Крім того, у відомстві вважають, що наділення «Росшельфа» «пропонованими повноваженнями буде суперечити принципам функціонування системи органів виконавчої влади».

Про розробку концепції законопроекту повідомлялося ще в кінці листопада. Юрій Трутнєв пропонував лібералізувати доступ на шельф, застосувавши норвезьку модель, яка передбачає, що у держкомпанії залишається 30% в подібних проектах, а решта частки можуть отримати приватні компанії і іноземці.

На думку віце-прем’єра, Росії необхідно подолати відставання у розвідці нових родовищ і освоєнні шельфу, однак сьогодні країні бракує сучасних вітчизняних технологій.

«Треба займатися розробкою технологій, вчитися робити підводні комплекси, вчитися робити горизонтальне буріння, робити ледостойкие платформи, це іноземні технології, які у нас ще не дуже допускають зважаючи санкцій», — сказав він журналістам під час візиту на Сахалін, де, зокрема, було піднято питання реалізації нафтових проектів.

Юрій Трутнєв зазначив, що зараз Росія бурить на два порядки менше свердловин, ніж наприклад, сусідня Норвегія.

— Ідея доступу приватних інвесторів до шельфу влаштовує всіх. Заперечення викликає руйнування сформованої системи надрокористування, — пояснив директор консультаційної компанії ТОВ «Гекон», академік Російської академії природничих наук Михайло Григор’єв.

«СП»: — Що заважає освоєння шельфу у відсутності держкорпорації?

— Відсутність інтересу обумовлено в першу чергу тим, що доступ недержавним компаніям зараз закритий не тільки на континентальний шельф, але і в територіальне море, внутрішні морські води, внутрішня межа яких законодавчо прямо не визначена.

«СП»: — А в інвесторів є запит на запропонований законопроектом механізм?

— Думка про запропонованому механізмі участі інвесторів у проектах на шельфі з боку самих інвесторів поки що не сформульовано.

Доцент кафедри міжнародної комерції Вищої школи корпоративного РАНХиГС Тамара Сафонова вважає, що сама ідея створення додаткової структури, відповідальної за розвиток видобутку вуглеводнів на шельфі, є важливою для забезпечення перспективного заміщення вироблених російських родовищ.

— Будь-який законопроект відображає бачення авторів і проходить безліч етапів узгодження до моменту його затвердження.

У зв’язку з викладеними в проекті законодавчими суперечностями та суміщенням вже розподілених повноважень органів виконавчої влади, потрібна доробка і пошук компромісних рішень, важливих для запуску каналів інвестицій в проекти розробки важкодоступних родовищ, інфраструктури, регіонів, Північного морського шляху.

Директор Фонду енергетичного розвитку Сергій Пикин зазначив, що поява держкорпорації — це стандартний бюрократичний механізм, і створено їх було чимало.

— Була ідея, що держкорпорації зможуть об’єднати ресурси і з їх допомогою розвивати підприємства, які не можуть розвиватися самостійно. З натяжкою можна каже, що щось було реалізовано. У більшості з них проблеми виникали і виникають.

З точки зору чиновників, ще одна держкорпорація — це зрозумілий інструмент реалізації якихось програм. Але в даному випадку питання не в тому, буде чи ні ця корпорація, а скоріше в тому, яким чином буде здійснюватися механізм залучення інвестицій.

Яскравий приклад: зняли монополію «Газпрому» на постачання за кордон зрідженого природного газу. Зараз його постачає ще й «Новатек». Позитивно? Позитивно, так як «Новатек» створив проект на десятки мільярдів доларів і планує його розвивати, збільшуючи видобуток газу, його переробку в зріджене стан і продаж. Для економіки Росії це плюс, для ВВП — плюс. Звичайно, чималу роль зіграли податкові пільги, але проект вийшов. Якщо б не була скасована монополія, то проекту просто не було б.

Так і тут — є дві компанії, які можуть розвивати шельф — «Газпром» і «Роснефть». Але в силу обмеженості ресурсів та інших причин щось виходить, а де-то руки не доходять. Це не означає, що інші компанії в чергу стоять, щоб цим займатися. Я не бачив з боку інших наших гравців, приватних, щоб вони прагнули розвивати шельфові ділянки. Розвиток шельфу завжди дуже затратно, а в ситуації, коли нафта балансує на рівні 60 доларів за барель, шельф не окупиться. Тому бурхливого розвитку навіть у «Газпрому» і «Роснефти» не спостерігаю, вони зосереджуються на поточних проектах.

Держкорпорація — це інструмент, від того, що вона просто буде створена, інвестиції автоматом не потечуть.

«СП»: — А чому Міненерго та Мінприроди так не подобається ця ідея?

— Минвостокразвития в законопроекті мислить, що держкорпорація візьме на себе частину функція органів федеральної виконавчої влади — законотворчість, видачу різних дозволів. Тобто в наявності урізання повноважень інших органів влади. Це одна з причин, чому вони проти — ніхто не хоче міняти систему прийняття рішень. І навіщо, якщо економічної потреби у тому зараз немає? Бюрократично створити ще одну корпорацію, посадити нових менеджерів, платити їм величезні зарплати? А сенс? Ефективності не додатися.

«СП»: — чи Є шанс на проходження законопроекту?

— Шансів нуль.