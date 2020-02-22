“Найстрашніший – вірус ненависті”, – відеозвернення Зеленського

Історія з евакуацією українців із Китаю є “іспитом на зрілість” для нашого суспільства.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні, оприлюдненому ввечері у ятницю, 21 лютого.

“Історія з коронавірусом та повернення наших громадян – це черговий іспит для нашого суспільства. В першу чергу я хочу привітати наших громадян, які повернулися на Батьківщину. Ми раді, що ви вдома. Ми бажаємо вам міцного здоров’я та щиро віримо, що у найближчі тижню ві зможете повернутись до своїх рідних і близьких”, – сказав глава держави.

“У наступні два тижню ми маємо з честю пройти іспит на зрілість. Маємо зберігати холодну голову та відкрите серце. Довіряти не гучним заголовків та фейкам, а логічному мисленню та здорового глузду. Пам “ятаймо, що найстрашніший вірус – це вірус ненависті”, – заявив президент.

Зеленський також подякував екіпажу літака, який здійснював евакуацію, журналістам, котрі супроводжували групу, працівникам міністерств, а також усім, хто доклав зусиль до повернення українців додому.