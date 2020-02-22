Очевидці розповіли про перевірку співробітниками ФСО квартир мешканців Рубльовського шосе

Співробітники Федеральної служби охорони (ФСО) обійшли квартири жителів Рубльовського шосе, чиї вікна виходять на «урядову трасу». Як повідомляє «Медиазона», про це розповів очевидець «Відкритим медіа».

За його словами, співробітники ФСО всередину «не ломилися», лише запитали ім’я та прізвище, рік народження, є зареєстровану зброю. Вони також пояснили, що проводять антитерористична захід в рамках підготовки до 9 травня.

Відзначається, що оголошення про обході з’явилося в під’їзді за день до візиту. Примітно, що раніше перед святом в будинку не проводилося подібних перевірок. Повідомляється також, що силовики перевіряли мешканців, так як вікна житлового комплексу виходять на «урядову трасу».