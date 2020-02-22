Засновниця Wildberries витіснила вдову Лужкова з першого місця Forbes

Засновниця Wildberries Тетяна Бакальчук обігнала Олену Батурину в рейтингу Forbes найбагатших жінок Росії. Її стан оцінюється в $1,4 млрд, за рік воно збільшилося на $400 млн. Стан пані Батуріної за той же період залишилося без змін, воно становить $1,2 млрд.

Оновлення в списку відбулися після публікації рейтингу Forbes десяти найбільших онлайн-продавців, за даними якого обіг Wildberries збільшився в 2019 році на 88%, до 223,5 млрд руб. В 2019 році компанія виконала вдвічі більше замовлень, ніж у 2018-м.

Пані Бакальчук вперше увійшла в список Forbes в 2018 році із станом $600 млн. Пані Батуріна — екс-власниця найбільших девелоперів Москви. Протягом декількох років очолювала рейтинг Forbes найбагатших жінок.