Саміт ЄС з бюджету завершився безрезультатно

Глави держав і урядів Європейського Союзу по завершенню саміту в Брюсселі не змогли досягти домовленостей з бюджету співтовариства на 2021-2027 роки.

Про це повідомляє “Німецька хвиля”.

Розбіжності – “все ще занадто великі, щоб прийти до угоди”, заявила канцлер ФРН Ангела Меркель за підсумками двох днів переговорів.

Глава німецького уряду не назвала можливу дату наступної зустрічі на вищому рівні, проте наголосила, що “повернутися (до проблеми бюджету, – ред.) доведеться”.

Глава Європейської ради Шарль Мішель у свою чергу пояснив, що європейським лідерам “необхідно більше часу”.

Труднощі з досягненням домовленостей, зокрема, пов’язані з тим, що Великобританія, яка займала друге місце після Німеччини за розмірами внесків до ЄС, вийшла з Євросоюзу. В результаті “Брексита” бюджет Європейського Союзу недоотримає 75 млрд євро.

У цьому зв’язку одним з головних спірних моментів стали розміри відрахувань. Держави, які перераховують в бюджет ЄС більше, ніж одержують з нього у вигляді різних дотацій, висловлювалися проти нарощування внеску кожної країни понад 1% сумарного валового національного доходу (ВНД) за сім років. Мова йде, насамперед, про так звану “економною” четвірці чистих вкладників: Нідерландах, Австрії, Данії і Швеції.

У свою чергу ціла низка менш заможних країн і представники Європарламенту наполягали на збільшенні бюджету до 1,3% ВНД, уточнює AP.