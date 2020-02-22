Звідки Путіну знати про гроші?

Коли Володимир Путін міркує про справжніх грошах, не мільярди бюджетного розпису, а прям живих, не може не бути питання: звідки йому знати?

Останній раз Путін жив у реальному світі не пізніше 16 серпня 1999 року. З тих пір — існування глави держави, надзвичайно недалеко пішов від ембріонального. Тебе годують, поять, одягають, переміщують у просторі на зразок кришталевої вази. Ти не живеш в реальному світі, грошей для тебе не існує.

Запитаєте мене: що таке 10 000 рублів в 1999 році? На це питання немає ніякого простої відповіді, і ніякої перерахунок за інфляції тут не помічник.

Тому що, з одного боку, це хороша зарплата в регіоні за рік. Приблизно стільки заробляв вчитель першої категорії з великим навантаженням, директор школи — двадцять тисяч в рік.

На ці гроші можна було купити хороший теплий гараж, з’їздити оллинклюзив в Туреччину або Єгипет.

Можна було 3 333 рази покататися на маршрутці в Тагілі, 2 500 разів — на метро в Москві. 2 000 разів щільно пообідати в шкільній їдальні (тобто на весь час навчання з запасом).

З іншого боку, $300 в 1999-му — це ціна самого простого мобільника «з підключенням» (за це брали окремі гроші). Комутований доступ в інтернет коштував 30 рублів за годину.

Розумієте ці тотожності, так? Мобільник = річна зарплата = гараж = Туреччина = квадратний метр в Москві = п’ять років метро = 300 годин інтернету.

Як прибулець з часів, коли 42″ плазма коштувала 100 тис., а 42-метрова квартира в Москві 500, в принципі може орієнтуватися в цінах і структурі споживання 2020 року?