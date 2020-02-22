Вбивство в будинку Кожари: з’явилися фото і відео з місця НП

У мережі з’явилися фото та відео з місця загадкової загибелі медіаменеджера Сергія Старицького. Трагедія сталася в будинку колишнього міністра закордонних справ України Леоніда Кожари.

Повідомляє портал АНТИКОР з посиланням на ЗМІ.

Повідомляється, що на місці НП працювали правоохоронці, однак вони відмовилися коментувати ситуацію.

Також журналісти розповіли, що за подіями спостерігали кілька жителів сусідніх будинків, які підтвердили, що в цьому будинку дійсно проживає сім’я Кожари. Інших подробиць вони не знають.

При цьому біля будинку зібралися кілька людей у ділових костюмах, які підійшли до кореспондентам і попередили, що їх знімати категорично заборонено. Та ж ситуація повторилася, коли запускався стрім. Примітно, що Кожари серед цих чоловіків не було, а по дому налякане бігала жінка, яка, побачивши знімальну групу, стала бігати по кімнатах з панорамними вікнами і вимикати світло.

Будинок Кожари, де сталася трагедія

«Інформатор»

Будинок Кожари, де сталася трагедія

«Інформатор»

Старицький загадково загинув у будинку Кожари

«Інформатор»

Відомо, що загиблий раніше очолював компанію «Спорт медіа проект». Вона займалася виданням журналів і газет, але припинила діяльність ще в 2008 році. Крім того, відомо, що Старицький працював в агентстві Atlantic Group і ходили чутки про його призначення на посаду на телеканалі «Інтер» у 2006 році.

Леонід Кожара

«Інформатор»

Сергій Старицький

«Інформатор»