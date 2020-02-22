Головна помилка нашої влади в тому, що, як сказав один американський професор на ПМЕФ, їм «потрібно молоко, але не потрібна корова». Влада весь час говорять про те, що робити з «молоком», як ніби у нас його багато, але на «корів» владі звично плювати. «Цифрової економіки» — хочеться, вибирати з маси технологій потрібні і корисні — хочеться, а «креативний клас» не потрібен — «нехай їдуть, баби нових народять». Шизофренія.

Російська бюрократія (= російську державу, бо представницької демократії у нас немає) думає про обмеження технологій раніше, ніж вони з’являються. Тобто регулювати, контролювати і управляти (за великі гроші) хочеться, а ось працювати і створювати технології не хочеться, та й не «умеется».

Як заявив сам «великий керманич», «постійне отримання прибутку перестає бути цікавим, люди, які давно займаються бізнесом, знають: це не може бути основною метою».

Концепція держави щодо творців технологій досить проста: «ви там давайте щось створити, а гроші на ваші досягнення будуть заробляти інші, близькі до влади люди».

Щось мені здається, так справа з модернізацією та «ривком» не піде!

UPD: Судячи по вектору руху держави, нам, які реально «цифровізацією зв’язку» з початку 1990-х, пора зі стану «технологічної партизанщини» переходити до стану «технологічного підпілля», оскільки «поля і ліси» технологій зачистять «технологічні карателі», а підпільні осередки (на зразок нашої компанії) в цьому випадку можуть вціліти.

Хто зможе подумати, що поруч зі «святим місцем монастиря чи храму» якісь безконтрольні відщепенці створюють телекомунікаційне обладнання, якого в Росії ніколи не зможуть зробити»?