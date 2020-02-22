З Росії вивели ще $190 млрд під розмови про амністію капіталів

Уряд Росії закриває програму амністії капіталів, в рамках якої великому бізнесу пропонувалося повернути в країну активи і гроші в обмін на гарантії непереслідування за податкові і валютні порушення.

Черговий раунд амністії – третій з 2015 року, коли президент Володимир Путін закликав мільярдерів на допомогу падаючої економіці, – завершиться 29 лютого. Четвертого етапу не передбачається, повідомив «Інтерфаксу» статс-секретар – заступник міністра фінансів Олексій Сазанів.

«Бог любить трійцю, – пояснив він. – Навіщо встановлювати строк, якщо весь час його переносити. Позиція Мінфіну, що продовжуватися не повинно».

Останній раунд амністії виявився коротким і тривав лише п’ять місяців (з 1 липня 2019 року). У цей період росіяни могли добровільно задекларувати майно і рахунки за кордоном, отримавши звільнення від сплати ПДФО та податку на прибуток контрольованих іноземних компаній, за умови що вони стануть податковими резидентами РФ.

Грошові кошти пропонувалося репатріювати в банки, розташовані на території Росії, а компанії – перереєструвати в спеціальних адміністративних районах (САР) на територіях Калінінградській області і Приморського краю.

Але ні апеляції до патріотизму, ні створення внутрішніх офшорів з нульовим податком на дивіденди не змогли розгорнути назад річку грошей, залишають Росію. За даними ЦБ, за п’ять років амністії чистий відтік капіталу склав становив 189,6 млрд доларів.

Максимальним він був у 2018 році (63 млрд доларів), а за підсумками минулого року сповільнилося в 2,3 рази – до 27 млрд доларів. У 2015-му приватний сектор вивіз 57 млрд доларів, в 2016-му – 18 млрд, у 2017-му – 24 млрд.

Цифри відтоку коливаються, але це здебільшого відображення руху спекулятивних іноземних грошей на фінансовому ринку, зазначає головний економіст ING по Росії та СНД Дмитро Долгін. У 2018 році, налякані санкціями проти «Русала», нерезиденти скидали російські держоблігації й акції російських компаній, і відтік став рекордним з 2014 року.

А торік, навпаки – вклали 20 млрд доларів в боргові папери Мінфіну, коли стало ясно, що адміністрація Трампа не бажає йти на жорсткі заходи.

При цьому структурний відтік капіталу з Росії стабільний при будь-якій політиці: з року в рік 20-30 млрд доларів бізнес виводить з країни у вигляді прямих інвестицій за кордон, зазначає Долгін. Це гроші, які компанії відправляють в капітал офшорних структур, паркуючи прибуток за межами країни.

У минулому році такий відтік склав 26 млрд доларів, роком раніше – 30 млрд, у 2017-му – 36 млрд, в 2015-16 роках – по 20 млрд. В сумі за п’ять років амністії – 136 млрд доларів.

Найпопулярнішим напрямком залишається Кіпр, куди на 1 липня 2019 року росіяни інвестували 200,2 млрд доларів – суму в 9,5 разів перевищує ВВП острова. Порівняно з початком амністії капіталів вона зросла на 84 млрд доларів, або 74%.

На другому місці – Нідерланди (47 млрд доларів), на третьому – Австрія (26,6 млрд доларів).

«Домогосподарства і корпорації, ймовірно, залишаться чистими експортерами капіталу до тих пір, поки не побачать ознак структурної трансформації економіки, прогнозує Долгін.