У Києві на Європейській площі дівчина на Toyota протаранила Über і застрягла в клумбі

Вранці в суботу, 22 лютого, в центрі Києва зіткнулися Toyota і Skoda служби таксі Über. Від удару один автомобіль розвернуло у зворотний бік, а другий полетів у клумбу.

Водієві таксі знадобилася допомога лікарів. Про це повідомляє Інформатор з місця події.

Аварія сталася близько 9:30 на Європейській площі. Toyota рухалася по Хрещатику в бік Володимирського узвозу. Дівчина, яка була за кермом, каже що проїжджала перехрестя через кілька секунд після того, як загорівся зелений сигнал світлофора. Але як тільки вона виїхала на Європейську площу, перед нею, у бік вулиці Грушевського, вискочила Skoda.

Toyota протаранила таксі в бік і вилетіла в клумбу. Skoda від удару розвернулася і зупинилася вже в бік Володимирського узвозу. В аварії постраждав водій Über. З травмою ноги він перебував у кареті швидкої, де його перевірили на наявність алкоголю в крові: хлопець виявився тверезим. Подробиці ДТП встановлює поліція.