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Пора попередити росіян не їздити нині на курорти Туреччини

22.02.2020

Пора предупредить россиян не ездить нынче на курорты Турции

Здається, Путін не очікував, що идлибский вузол може обернутися нещуточным військовим зіткненням Росії з Туреччиною (війною, якщо без евфемізмів). А воно он воно як — авіація РФ завдає ударів по передовим порядків протурецької формувань, рванувшим було углиб Сирії. Повідомляється про трьох загиблих військовослужбовців турецької армії.

А адже ще рік тому, коли ревли фанфари на честь завершення основних бойових дій в Сирії, а Кремль очікував вітання з нагоди торжества російської дипломатії, і російської зброї на Близькому Сході, було очевидно, що курдський питання на півночі Сирії абсолютно не дозволено, як його будуть дозволяти Туреччина та Росія, з їх протилежними позиціями, не ясно. Відмахнулися. Знайшли захват у співпраці навколо труби. Увірували в послух Ердогана, одного разу покараного. І — отримали. Загралися в мудрих посередників.

Тільки посередники не пускають в хід ракети повітря-земля і нікого не вбивають. Росія зайняла місце за однну бік фронту, Туреччина — по іншу. І та, і інша вже пролили кров. Годинник пущені.

Так що не зайве вже попередити росіян не їздити нині на курорти Туреччини…

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