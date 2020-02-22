Пора попередити росіян не їздити нині на курорти Туреччини

Здається, Путін не очікував, що идлибский вузол може обернутися нещуточным військовим зіткненням Росії з Туреччиною (війною, якщо без евфемізмів). А воно он воно як — авіація РФ завдає ударів по передовим порядків протурецької формувань, рванувшим було углиб Сирії. Повідомляється про трьох загиблих військовослужбовців турецької армії.

А адже ще рік тому, коли ревли фанфари на честь завершення основних бойових дій в Сирії, а Кремль очікував вітання з нагоди торжества російської дипломатії, і російської зброї на Близькому Сході, було очевидно, що курдський питання на півночі Сирії абсолютно не дозволено, як його будуть дозволяти Туреччина та Росія, з їх протилежними позиціями, не ясно. Відмахнулися. Знайшли захват у співпраці навколо труби. Увірували в послух Ердогана, одного разу покараного. І — отримали. Загралися в мудрих посередників.

Тільки посередники не пускають в хід ракети повітря-земля і нікого не вбивають. Росія зайняла місце за однну бік фронту, Туреччина — по іншу. І та, і інша вже пролили кров. Годинник пущені.

Так що не зайве вже попередити росіян не їздити нині на курорти Туреччини…