У Росії впав попит на новобудови, незважаючи на зниження ставок по іпотеці. За підсумками 2019 року він зменшився на два відсотки до 783 тисяч укладених договорів пайової участі (ДДУ). Реальний попит з боку покупців без обліку юридичних осіб скоротився на сім відсотків. Про це йдеться в матеріалі порталу ЦІАН, що надійшов у розпорядження «Стрічки.ру».

Даний показник (783 тисячі ДДУ) на 1,6 відсотка нижче, ніж у 2018-му — тоді на первинному ринку оформили 795,9 тисяч операцій. При цьому тільки шість відсотків договорів уклали за новими правилами (з використанням ескроу-рахунків). У 19 відсотках російських регіонів не зареєстровано жодної подібної угоди.

Близько 60 відсотків угод було укладено лише у 10 регіонах країни — це Москва, Санкт-Петербург, Підмосков’ї, Краснодарський край, Новосибірська, Ленінградська, Свердловська, Ростовська, Воронезька області і Башкирія. З них 40 відсотків — Московський та Петербурзький регіони.

Максимальне зростання попиту за підсумками минулого року спостерігали в Адигеї (плюс 96 відсотків), Північної Осетії (82 відсотки) та Воронезької області (57 відсотків). Максимальне падіння — в Мордовії (мінус 54 відсотки), Удмуртії (мінус 47 відсотків) і Кемеровській області (мінус 47 відсотків).

Також у Росії обвалився і ринок житла. З липня 2019 року площа споруджуваних багатоповерхівок зменшилася приблизно на 18 відсотків, а кількість забудовників скоротилася на 14 відсотків.