На території школи під Запоріжжям знайшли смертельно небезпечний схованку

У місті Оріхові Запорізької області поруч зі школою знайшли «привіт з минулого» — боєприпаси часів Другої світової війни, але все ще вибухонебезпечні.

З території навчального закладу вивезли 96 гранати, запали до них, патрони, інші небезпечні предмети.

Будівлі навчально-виховного комплексу в Оріхові є пам’яткою історії XIX століття. Місцеві жителі згадують, що у часи Другої світової війни на місці навчального закладу перебувала окупаційна комендатура. Сімдесят сім років потому склад боєприпасів виявила будівельна бригада, коли приїхала виконувати ремонтні роботи.

Школі пощастило, що в день виявлення військового складу уроки у навчальному закладі не проводилися. Учнів ще на початку тижня відпустили на карантин.

Вибухонебезпечні предмети були вилучені піротехніками. Боєприпаси вивезуть на спеціальний полігон і там знищать.

Держслужба з надзвичайних ситуацій у Запорізькій області ще раз нагадала правила безпеки при виявленні підозрілих предметів. Якщо є припущення, що вибухонебезпечна знахідка, необхідно припинити поруч будь-які роботи, не чіпати, не пересувати, а краще навіть і не наближатися до об’єкта. Замість цього слід організувати охорону на місці до прибуття рятувальників.