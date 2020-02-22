Прикордонники зі стріляниною затримали браконьєра на Київщині

Прикордонники під час патрулювання в Київській області затримали браконьєра. Чоловік відмовився надати документи і почав бігти. Співробітники Держприкордонслужби змушені були застосувати зброю.

Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.

Прикордонники виявили автомобіль і гумовий човен. Неподалік автомобіля перебував чоловік, який неодноразово потрапляв в поле зору прикордонників, як особа, яка займається незаконним виловом риби.

«На законну вимогу охоронців кордону надати документи для перевірки громадянин почав вести себе агресивно і зухвало — нецензурно висловлювався в бік прикордонників, погрожував їм фізичною розправою та в результаті почав тікати в напрямку населеного пункту. З метою затримання даної особи прикордонний наряд був змушений здійснити два попереджувальні постріли вгору з пристрою для відстрілу патронів, споряджених гумовою кулею. В ході подальшого переслідування особу було затримано. Ним виявився 41-річний місцевий житель», — йдеться в повідомленні.

За даним фактом на правопорушника складено адміністративний протокол за ст. 185-10 Купап «Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі військовослужбовця або працівника Державної прикордонної служби України або члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону» рішення по якому буде приймати суд.

Крім цього, Національної поліції направлено повідомлення про кримінальне правопорушення за ст. 342 КК україни «Опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу, члену громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовцеві» та ст. 345 КК україни «Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу».