Венедіктова продемонструвала, як режим Зеленського ставитися до Революції гідності

Антимайдан не означає, що він тільки проти Майдану, бо антимайданівці проти України, про це говорять за них їхні справи після отримання влади.

Про Антимайдан у день Героїв Небесної сотні.

1. Заява виконувачки обов’язків директора Державного бюро розслідувань Венидіктової про те, що амністія майданівців заважає справедливому розслідуванню, і тому ДБР ініціювало зміни в законодавство, красномовно свідчить, що цю владу обирали антимайданівці, й розібрали найкращих своїх представників.

2. Ні Зеленський, ні його найближче оточення не мають жодного стосунку до Майдану Революції та гідності.

3. Тому не дивно, що Венедіктова зробила таку заяву, там нема сенсу шукати гідність.

4. Антимайдан не означає, що він тільки проти Майдану, бо антимайданівці проти України, про це говорять за них їхні справи після отримання влади.

5. А стосовно Венедіктової та її заяви, то людина, яка і дня не працювала в органах розслідування, коли таке говорити, просто демонструє своє персональне ставлення до Революції гідності.

6. На жаль, у цей день пам’яті ми стали свідками демонстративної та нахабної аморальності чинної влади.

7. Але хочу їм сказати, що на всі й за все доведеться відповісти, і це станеться набагато швидше, аніж чинна влада може подумати.

Слава Україні!

Героям слава!

Віталій БАЛА