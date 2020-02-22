Протести в Нових Санжарах: цікаво, влада і народ коли-небудь навчиться правильно спілкуватися один з одним?

Те, що відбулося в Санжарах вчора — як не прикро, черговий доказ того, що ми живемо в суспільстві, в якому дуже серйозно травмовані загальнолюдські культурні цінності, так само як і спосіб комунікації.

І це не явна проблема або вина нинішньої чи минулої влади. Це проблема цілих поколінь людей, які живуть на українській землі. Це вина кожного з учасників нашого громадянського суспільства. Ніколи держава не комунікувало з людьми з точки зору людяності і добра. У нас не існує інституту людських і культурних цінностей, ні духовних лідерів. Такі речі, як совість, гуманізм, мораль — знецінені і не є основоположними в житті українців.

Всі ми несемо відповідальність за те, що відбувається. Ця історія — дзеркало системного, морального і світоглядного кризи товариства, учасниками якого є кожен з нас!

Люди живуть в інформаційному вакуумі, у них немає усвідомлених понять добра і зла, тому вимагати від них якогось адекватного поведінки або реакції безглуздо.

У нас є відмінний шанс і можливість це змінити.

Головна проблема влади та еліт — в їх ставленні до жителів своєї країни. З якихось причин вони вважають когось гірше, а кого-то краще, тим самим збільшуючи прірва між своїми співвітчизниками.

Шляхи примирення існують, і, насправді, лежать на поверхні. Це виховання культури добра й солідарності, загальне толерантне ставлення до будь-яких подій у світі. Доносити важливість моральних цінностей, взаємодопомоги і людинолюбства. Знайти правильний шлях і метод до розумів і сердець кожного жителя нашої країни. Показувати своєму прикладі — вірять діям, а не словам.

Пан ШТЕРН