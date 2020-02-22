Українцям роздадуть по 4 тисячі гривень: кого це торкнеться

У Кабміні прийняли рішення про матеріальну підтримку громадян України похилого віку, які є ветеранами Другої світової війни і жертвами нацистів. Одержувачами державної виплати стануть 1 мільйон українців.

У Кабінеті міністрів України анонсували виплату фінансової допомоги українським громадянам, які мають статус ветеранів Другої світової війни, а також жертвам переслідування настистами. Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук повідомляє про те, що одержувачами соціальної виплати від держави стануть 1 мільйон громадян похилого віку. При цьому на надання матеріальної допомоги в уряді виділили 1 мільярд 354 мільйони гривень. Розмір допомоги для кожного українця буде різним і складе від 570 до 4120 гривень в одні руки.

Олексій Гончарук говорить про те, що державна допомога ветеранам та жертвам нацистів у 2020 році перевищує минулої виплату, надану державою в 2019 році, приблизно на 7%. Варто відзначити, що торішня максимальна державна виплата склала 3 850 гривень на одну людину.

Крім того, в повідомленні прем’єр-міністра йде також мова про те, що було прийнято рішення про надання статусу учасника бойових дій тим особам, які брали безпосередню участь в Антитерористичній операції в якості добровольців. Це рішення було прийнято у зв’язку з тим, що всі члени добровільних формувань могли довести свою участь у бойових діях лише перед судом. Таким чином, уряд вирішив також і проблему того, що добровольці не мали жодних соціальних гарантій і пільг.