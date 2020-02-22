Какая утренняя привычка заставит сжигать вдовое больше калорий в течение дня

Немецкие медики рекомендуют употреблять людям максимально плотный завтрак и съедать утром больше, чем в обед.

Ученые провели исследование и выяснили, что после обильного приема еды в утреннее время, организм тратит для собственного обогрева примерно в два раза больше энергии, чем после обеда с аналогичным числом калорий. Этот фактор можно использовать для борьбы с ожирением, сахарным диабетом второго типа. Результаты научной работы опубликованы в Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism.

В последнее время ученые активно изучали вопрос, как распорядок дня, температура окружающей среды и другие внешние факторы влияют на развитие метаболических нарушений в организме человека. Понимая механизмы, которые запускают патологические процессы, людям будет легче избавиться от лишнего веса или защитить себя от развития инсулиновой невосприимчивости.

В частности, пять лет назад швейцарские исследователи обнаружили, что низкие температуры воздуха перестраивают работу микрофлоры кишечника и приводят к формированию так называемого бурого жира, который не запасает, а сжигает лишние калории.

Юлиана Рихтер, специалист из Любекского университета (Германия) и ее коллеги открыли еще одну подобную закономерность. Они наблюдали за тем, как много энергии вырабатывало тело 16 мужчин-добровольцев, дневной рацион которых состоял из легкого завтрака и плотного обеда или же обильного завтрака и низкокалорийного обеда. И в том, и в другом случае участники опытов употребляли равное количество пищи и находились в идентичных условиях.

Оказалось, что утром организм мужчин тратил примерно в 2,5 раза больше энергии на разогрев, чем днем, причем количество затраченных калорий напрямую зависело от того, насколько плотным был завтрак. Открытие этого, как надеются ученые, поможет человечеству сдержать распространение ожирения и диабета.

: rz.com.ua