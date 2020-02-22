Україна продала зброї майже на мільярд доларів

За підсумками минулого року підприємства Укроборонпрому експортували озброєнь і послуг на 908 мільйонів доларів (зростання на 19%).

«За динамікою переговорів на ключових ринках можна прогнозувати зростання експорту на 30%», — повідомив гендиректор держконцерну Айварас Абрамавичус

Ключовими ринками українського озброєння називаються Індія, Саудівська Аравія, Туреччина, країни Азії і Близького Сходу.

«Серед продукції Укроборонпрому найбільшим попитом за кордоном користуються: протитанкові ракетні комплекси, корабельні газотурбінні двигуни і агрегати; серед замовлених послуг — ремонт радянської техніки і модернізація літаків», — розповів Абрамавичус.

Також в Укроборонпромі розпочато реформу спецекспортерів, мета якої поліпшити їх координацію, кооперацію, прибрати зайву конкуренцію й чітко розподілити зони відповідальності.