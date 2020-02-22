Рынок легковых автомобилей ЕС резко сократился: что стало причиной

С начала 2020 года рынок легковых автомобилей в Европейском союзе начал резко сокращаться. По данным Укравтопрома, он стал меньшим сразу на 7,5 процента и сейчас составляет 956 779 единиц.

Это связано с масштабной регистрацией транспортных средств в последнем месяце прошлого года, которая была вызвана существенными изменениями в условиях налогообложения со стороны определенных государств-членов Евросоюза. Они вступили в силу в январе 2020 года, что и спровоцировало рост регистраций под конец 2019 года.

По данным Укравтопрома, охлаждение спроса также было вызвано выходом из состава Европейского союза Великобритании. В связи с этим процессом была вызвана некоторая неопределенность, которая повлекла за собой ослабление глобальных экономических условий.

Таким образом, в январе новые легковые автомобили в январе этого года регистрировали значительно реже, чем на протяжении прошлых лет. В частности, все вышеперечисленные факторы отразились на четырех главных рынках Европейского Союза. Во Франции спрос упал сразу на 13,4 процента, в Германии в январе зарегистрировали на 7,3 процента автомобилей меньше, в Испании показатель стал ниже на 7,6 процента, а в Италии падение составило почти 6 процентов.

Германия продолжает уверенно лидировать в рейтинге государств по показателю регистраций новых легковушек. Так, с начала года тут были зарегистрированы 246 300 автомобилей. Второе место у Италии, которая зарегистрировала 155 528 легковых автомобилей. Лидерскую тройку замыкает французское государство, где реализовали 134 229 новых легковых автомобилей.

Если говорить о производителях, то уже длительный отрезок времени по продажам лидирует немецкая VW Group. На рынках Евросоюза с начала года она реализовала 254 872 автомобиля, а падение составило всего 0,4 процента в сравнении с январем 2019 года. Второе место у PSA Group с результатом 158 719 проданных автомобилей (на 12,9 процента меньше), а третье место у RENAULT Group, которая реализовала немного более, чем 90 тысяч транспортных средств (падение 16,3 процента).

: u-news.com.ua