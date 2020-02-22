Пішли до дна: чому Зеленський не буде рятувати Гончарука — експерт

Громадяни не бачать шляху розвитку, а помічають просто гарячкові рухи, подібні спробам цуценя наздогнати свій хвіст. Спочатку це розчулює буйством енергії, потім веселить, але рано чи пізно настає момент роздратування.

Центр Разумкова оприлюднив нові дані соціології, які свідчать про почався обвал рейтингів Кабінету міністрів України і прем’єра Гончарука зокрема. Ситуація неприємна для влади, але якщо подумати, вона логічна і прогнозована.

Таку думку озвучив експерт програми «Міжнародна і внутрішня політика» Українського інституту майбутнього Ігар Тишкевич, передає сьогодні «Главред».

Високі осінні рейтинги Верховної Ради і Кабінету міністрів визначалися не ефективністю їх роботи, а кредитом довіри президенту Зеленському. Старт був даний непоганий, він дозволяв реалізувати цілий ряд непопулярних, але потрібних заходів. Природно, що такі кроки зменшували б рівень довіри.

І чиновники Кабміну, швидше за все, такими аргументами і скористаються. І будуть неправі.

Серед тих, хто підтримував Зеленського та проецировал підтримку на парламент і уряд, немає єдиної думки щодо напрямку розвитку країни. Тому просідання рівня довіри було прогнозованим — будь-який крок не задовольнить частина твоїх виборців.

Проте послідовна політика, з чітким формулюванням її цілей, напрямів, контурів і стратегічного бачення дозволяла б зберегти ключові групи підтримки, і, як наслідок, баланс довіри в позитивному полі.

Замість цього Кабінет міністрів вибрав шлях тактичного метання, коли послідовно пішов проти очікувань практично всіх груп виборців. При цьому стратегічного бачення, куди йде країна, так і не сформульовано.

Результат очевидний: громадяни не бачать шляху розвитку, а помічають просто гарячкові рухи, подібні спробам цуценя наздогнати свій хвіст. Спочатку це розчулює буйством енергії, потім веселить, але рано чи пізно настає момент роздратування.

Довіра починає падати. На цьому тлі президент Зеленський може піти на ряд публічних кроків, демонстрацію того, що він упевнений в Кабінеті міністрів. Тобто, ще раз поділитися довірою громадян.

Однак враховуючи комунікаційні провали ОП, сам президент теж відчуває можливі проблеми. На цьому тлі чіпляти на себе додатковий тягар у вигляді «порятунку рейтингів Кабміну», — недозволена розкіш.

Простіше дати можливість Гончаруку і До спробувати самостійно виплисти, дистанціювавшись від буйства їх енергії. Вийде — це дасть бонуси президенту. Не вийде — теж добре — Зеленський запустить процес утримання своєї легітимності вибором жертовних баранів. Тобто відставкою частини уряду або всього складу Кабміну як не виправдали довіри.

Різкий крок створить у населення враження того, що президент «тримає руку на пульсі». Далі починається новий цикл довіри владі, але вже, мабуть, без Гончарука (якщо той не випливе).