В Италии археологи заявили о находке могилы легендарного Ромула

Захоронение, которое, по мнению археологов, может быть могилой легендарного Ромула, основателя Рима, было обнаружено в ходе раскопок на Римском форуме.

Об этом пишет Италия по-русски, передает Інше ТВ.

Примерно через год после начала исследований документации, подготовленной Джакомо Бони еще в начале ХХ века, которая позволила предположить наличие могилы Ромула, основателя города Рима, под руинами Римского форума, в нескольких метрах от “Лапис Нигер”, археологические раскопки, запланированные руководством археологического парка Колизея, привели к исключительному открытию. Так, команда археологов обнаружила захоронение из туфа высотой около 1,40 м с саркофагом внутри, связанное с круглым элементом, вероятно, алтарем. Саркофаг датируется 6 веком до нашей эры.

Захоронение по месту расположения совпадает с тем, которое описывают древние источники. Не случайно, что на одной оси с ним находится Лапис-Нигер, черный камень, считающийся местом, где Ромул был убит.

: inshe.tv