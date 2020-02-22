Тимошенко озвучила шокуючі цифри нових опитувань

Є два абсолютно нових опитування, і цифри в них шокують…Влада повинна докорінно змінити курс, підняти вітчизняну економіку й спрямувати всі ресурси на службу людям.

Про це заявила лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко в ефірі телеканалу «Інтер», передала в п’ятницю ввечері прес-служба партії.

«Треба негайно змінювати стратегію розвитку країни і відмовлятися від того, що всі ресурси, доходи, прибутки держави зараз віддають глобальним іноземним корпораціям.

Тільки президент може прийняти рішення відмовитися від своїх попередніх стратегій віддати Україну на зовнішнє управління і негайно почати інший курс — піднімати національну економіку та направляти всі ресурси на службу українському народу», — підкреслила Юлія Тимошенко.

Вона зазначила, що в Україні швидкими темпами падає промислове виробництво, транспортний оборот.

Зміна обраного шляху розвитку країни, переконана Юлія Тимошенко, допоможе уникнути економічного колапсу, спровокованої діями некомпетентної влади.

«Потрібно докорінно переглянути той шлях, яким рухається Україна.

Є два абсолютно нових опитування, і цифри в них шокують.

Сьогодні 73% українців вважають, що країна рухається в неправильному напрямку, і тільки 15% переконані, що напрям розвитку держави правильне.

Потрібно прибрати з уряду, силових структур, з керівництва комітетів Верховної Ради грантових хлопців, які працюють не на Україну, а на замовлення ззовні, і таким чином змінити і стратегію, і всю кадрову систему.

Потрібно почати по-іншому будувати країну, тому що часу у нас дуже мало», — резюмувала Юлія Тимошенко.