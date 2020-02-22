В Киеве мужчина угнал раритетный автомобиль

В Киеве 57-летний мужчина с 20-летним тюремным стажем угнал раритетный автомобиль, который сегодня не часто увидишь на улицах города Киев.

Автомобиль “Волга”, который принадлежит 40-летнему мужчине, был припаркован на улице Полесской в Дарницком районе столицы. И в один из дней владелец не нашел свой транспорт.

“При этом документов у водителя для проверки не оказалось. Мужчину, который был за рулем задержали для проверки. Впоследствии мы установили личность водителя – им оказался 57-летний киевлянин, неоднократно судимый за совершение различных преступлений, который более 20 лет находился в местах лишения свободы», – сообщили в полиции.

Следственным отделом начато уголовное производство по ч. 1 ст. 289 (“Незаконное завладение транспортным средством”) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.

: gorodkiev.com.ua