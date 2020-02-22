Справа про підпал будинку Валерії Гонтарєвої передали поліції Київщини

Офіс Генерального прокурора доручив розслідування у кримінальному провадженні за фактом підпалу майна родичів екс-глави Національного банку України Валерії Гонтарєвої Головному управлінню Нацполиции в Київській області.

Про це стало відомо з повідомлення РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу Генерального прокурора.

Повідомляється, що таке рішення було прийнято процесуальним керівником після заслуховування стану досудового розслідування, яке проводилося територіальним органом поліції. Прокурор дав письмові вказівки про проведення необхідних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а також визначив терміни їх виконання.

Нагадаємо, інцидент з будинком Гонтарєвої стався у вересні. У поліції заявляли, що на камерах спостереження видно, як невідомий влаштував пожежу на території навколо будинку. Крім того, на місці інциденту виявили запальну ракету.

У свою чергу, голова уряду Олексій Гончарук заявив, що українські правоохоронні органи повинні розібратися, хто стоїть за підпалом будинку колишньої глави Нацбанку Валерії Гонтарєвої.