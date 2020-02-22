“Укрзалізниця” придумала кричущу схему для обходу “Прозорро”

“Прозорро” взагалі можна буде закривати як непотрібну річ. Бо навіщо весь цей гамуз, якщо можна з фіговим папірцем оголошувати “переговорку”, яку можна проводити взагалі в усній формі!

Є замовники, які дуже б хотіли купувати будь-що за будь-які гроші не за правилами “Прозорро”. Альо за законом їм не можна. Якщо “Укрзалізниця” хоче купити газу на 350 мільйонів гривень – то має проводити відкриті торги. Крапка.

Альо на кожен закон можна придумати свою схему обходу. Придумали і залізничники.

У грудні залізничники написали до Державної служби надзвичайних ситуацій (ДСНС) листа. Мовляв, якщо кінчиться газ, то що це буде?

ДСНС відповіло: якщо газу справді не буде – то буде надзвичайна ситуація за кодом 10800.

При цьому, у своїй відповіді “надзвичайники” обережно відмітили, що вся ця історія гіпотетична, і базується виключно на словах “Укрзалізниці”:

Одночасно залізниця взагалі припинила платити діючим постачальникам газу. Однак у газовиків нерві виявились кріпшими і постачання газу на залізницю вони не припинили. Таким чином, жодної надзвичайної ситуації так і не сталося.

Але “Укрзалізниця” взяла оцю конструкцію “якщо газу не буде то буде швах” і без будь-якої умовності використала як безапеляційне твердження в обгрунтуванні закупівлі газу у зв’язку “з негайною ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій”.

І провела переговорну процедуру закупівлі, у якій “магічним” чином найбільший шмат підрядів на 105 млн грн отримала фірма “Укр Газ Ресурс” Андрея Кучкова, зятя екс-міністра екології Миколи Злочевського.

Від такого нахабства у учасників ринку і діючих постачальників відкрились очі. І вони спеціально отримали у ДСНС інформацію – чи були все-таки надзвичайні ситуації цієї зими? Чи були наслідки, які треба було негайно ліквідовувати?

ДСНС чесно відповіло – ні, і “Укрзалізниця” не зверталась до ДСНС навіть з натяком про наявність надзвичайної ситуації. Тобто залізничники банально набрехали сказали неправду.

І тепер маємо ситуацію. Антимонопольний комітет 21 лютого розглядатиме скарги учасників ринку на незаконність переговорної процедури закупівлі.

Якщо в АМКУ визнають, що плутаний лист ДСНС про щось потенційне є підставою для непроведення відкритих торгів, то це відкриває перспективи для всіх схематозників країни.

Достатня написати листа в ДСНС з питанням “а що буде якщо зникне газ?”, отримати звідти відповідь і нею прикрити закупівлю будь-чого на будь-які дурні гроші без відкритих торгів.

Це не жарти. Лікарні можуть спитати в ДСНС – а що буде, якщо скінчиться парацетамол? І пиляти без тендерів.

Атомники можуть спитати – а якщо скінчаться гайки для реакторів? І пиляти без тендерів.

Освітяни спитають – а якщо раптом скінчиться хліб в магазині? І пиляти, пиляти, пиляти.

“Прозорро” взагалі можна буде закривати як непотрібну річ. Бо навіщо весь цей гамуз, якщо можна з фіговим папірцем оголошувати “переговорку”, яку можна проводити взагалі в усній формі!

Як кажуть, Антону Яценку така простота норовів і не снилася.

Ну і наостанок. Не всі знають які саме “магічні” слова використала “Укрзалізниця” у своєму листі до ДСНС.

А вона цей документ приховує якнайдужче, не відповідає на запити. Також залишаються і дані про розслідування того, хто і як серед залізничників роками саботував і саботує проведення нормальних відкритих торгів без дискримінаційних заточок.

Та чий підпис стоїть під папірцем, на підставі якого зять Злочевського у грудні отримав стартові 18 мільйонів за газ, який залізниця придбала у нього не ті що без тендеру, а взагалі без договору…

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