Дружина мера Дніпра пропала в Південній Америці

У суботу, 22 лютого, мер Дніпра Борис Філатов повідомив, що його дружина пішла в гори і вже шість діб не виходить на зв’язок.



Філатова Марина пішла на штурм вершини Аконкагуа в горах Анди. Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.



Також мер Дніпра повідомив, що в попередній групі, яка штурмувала вершину Аконкагуа, дівчинці котиться камінь відірвав ногу і її не встигли врятувати.



“Вже шосту добу з тобою немає зв’язку. Взагалі ніякої. І вже шосту добу я не знаходжу собі місця. Я ходжу на роботу. Посміхаюся людям. Вирішую задачі. Але вже шість діб майже не сплю. Я не знаю, де ти і що в тебе відбувається. Де ти? Ночуєш ти в наметі на вітрі при мінус 20? А може, потрапила в снігову бурю? Або у тебе кисневе голодування? Я знаю лише те, що дівчинці з попередньої групи, яка йшла на штурм Аконкагуа, що котиться каменем відірвало ногу і її не встигли врятувати…



Я вірю, що все буде добре. Дійдеш ти до вершини або, бути може, Гора не підкориться тобі. Я вірю. Я знаю. Марина, будь ласка, повертайся швидше. Ти довела всім. Собі. Мені. Що ти можеш неймовірне”, — написав Борис Філатов.