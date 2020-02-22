Син екс-судді з друзями тримає в страху селище на Уралі. Поліція їм все «прощає».

Селище Кришталева під Єкатеринбургом тероризує група молодиків, розповіли URA.RU місцеві жителі. Кістяк складають Микола Хвастанцев і Артур — син екс-судді з Єкатеринбурга Світлани Ашхалатовой. Жителі хлопців звинувачують у тому, що вони б’ють людей, але всі їх дії залишаються безкарними.

У квітні 2019 Хвастанцев (його вважають лідером) зажадав у магазині відпустити йому продукти в борг — продавщиця відмовилася. «Він став кидатися на неї, рватися до мене в підсобку, — розповідає господиня точки Ірина. — Приїхали мій чоловік з одним — почалася колотнеча».

За словами Ірини, нападник погрожував спалити магазин. «Він говорив: „Я тут цар і бог, у мене скрізь зв’язку“, — згадує вона. Слова виявилися пророчими: по всім заявам поліція винесла відмови від порушення справ. Дільничний написав відмову, що Хвастанцев по базі «не значиться».

Влітку вже інший продавщиці, Яні, Хвастанцев кинув в обличчя банку з пивом — дівчина ходила з синцем. А в січні він з друзями увірвався до неї в будинок — їм не сподобалися її гості. «Вони побили їх прямо в будинку, а продовжили на вулиці, — каже Яна. — Одному зламали щелепу».

«Був такий інцидент, — визнає Микола Хвастанцев у розмові з кореспондентом URA.RU. — Ми зайшли до мого друга Євгену Файзуллину, він живе у будинку на чотири сім’ї. Чуємо, на задньому дворі хтось розмовляє. Це були хлопці з ферми. Євген запитав їх, що вони там роблять — отримав грубу відповідь. Я схопив одного, викинув за огорожу. Вони забігли до Яні — вона їх закрила, а один з них з нами залишився. Підійшов до дверей, постукав — вона відкрила. Ми забігли в передбанник, викинули їх з дому, вдарили кілька разів».

Про епізод, коли він потрапив пивний банкою в обличчя продавщиці, Хвастанцев заявив, що це «особиста, касаемое сім’ї». «Вона полізла, куди не треба — я її попереджав. Ну, нерви. Напевно, я був не прав, не треба було кидати, — каже Микола. — Я не хотів цього робити, але що сталося, то сталося». Випадок з бійкою біля магазину він пригадати не зміг.

Селище живе в страху вже багато років: два роки тому та ж компанія побила похилого Федора. Він ледве залишився живий: поки їхала швидка, дружина робила йому штучне дихання.

«Стосовно громадянина Хвастанцева поліцією порушено і розслідується адміністративну справу за статтею 6.1.1. КоАП РФ — заподіяння побоїв, щодо Ашхалатова проводиться перевірка на його причетність до заподіяння тілесних ушкоджень в рамках кримінальної справи, порушеної МВС 16 січня 2020 року в частині 2 стати 161 КК РФ (грабіж). Крім того, в цій кримінальній справі фігурує ще один підозрюваний — раніше неодноразово судимий за аналогічні злочини житель Єкатеринбурга, — повідомив URA.RU прес-секретар ГУ МВС по Свердловській області Валерій Горєлих. — Як запевнив мене Т.В.О. начальника ОВС Первоуральска Іван Козырчиков, поліцією вживаються необхідні заходи для невідворотності покарання учасників цієї кримінальної історії».