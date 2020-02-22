Кондратюк: Росія хоче зробити Україну своїм округом – «Малоросією»

Президент України Володимир Зеленський повинен зрозуміти, що з Росією можна домовитися тільки за однієї умови – якщо ми погодимося стати округом Федерації, тобто «Малоросією».

Про це в інтерв’ю Оглядачеві сказав продюсер Ігор Кондратюк. На його думку, український президент, натякаючи на потепління у відносинах з Росією, до кінця ще й не зрозумів, з ким саме має справу.

«Про що ви хочете домовитися, щоб Росія забрала не тільки Крим і Донбас? Ви про це хочете домовитися? Або ж Зеленський зрозуміє, що з Росією миритися не можна, або ми станемо її округом, тобто «Малоросією». Мені здається, він до кінця не зрозумів, з яким підступним ворогом має справу», – припустив Кондратюк.

На уточнення Браузера, коли ж для України настає час Х, він відповів, що воно вже настало.

«Не виключаю, що цей час ми вже прошлепали – це зустріч Зеленського з Меркель і Макроном. Це і була невідворотність, після чого Європа заб’є на нас, а ми можемо хоч удавиться. Вийде на вулиці 15 млн українців і скажуть: «Яка різниця – рублі або гривні. Лише б всі вулиці в Кривому Розі були освітлені. Але я оптиміст, агресор буде покараний, а Україна буде рухатися тільки вперед», – підсумував він.