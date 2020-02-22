На Троєщині в Києві водій під «кайфом» влаштував перегони з поліцейськими

У ніч на 22 лютого на Троєщині у Києві водій Mercedes влаштував автопогоню.

Про це пише в соцмережах «Автопатруль Майдан».

Відзначається, що на Троєщині, стоячи на світлофорі, таксист звернув увагу на сусідній автомобіль Mercedes, водій якого заснув за кермом.

Водій таксі не проїхав повз, а дані повідомив активістам «Автопатруль Майдан».

«Незабаром автомобіль був знайдений, але зупинятися ніхто не збирався, почалася гонитва. Затримати неадекватного водія активістам вдалося спільно з поліцією на вулиці Лисківська. У водія були знайдені пакети з, імовірно, наркотичними речовинами. Поліція виписала кілька протоколів, відкрила кримінальну справу і евакуювала автомобіль порушника», – йдеться в повідомленні.