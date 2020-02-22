“У Путіна планів громаддя”. Пєсков прокоментував дослідження про зміну глави держави

Прес-секретар президента нагадав, що Володимир Путін перебуває лише на початку свого нового строку повноважень на вищому державному посту, “він нікуди не йде”

МОСКВА, 21 лютого. /ТАСС/. Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков висловив подив з приводу досліджень, пов’язаних з майбутньою зміною глави держави. Він нагадав журналістам, що нинішній російський лідер Володимир Путін перебуває лише на початку свого нового строку повноважень на вищому державному посту.

Свій коментар представник Кремля зробив у відповідь на питання про дослідження Центру політичної кон’юнктури (ЦПК), згідно з яким “ризики/страхи, пов’язані з можливим відходом Путіна з поста президента, чітко виражені в свідомості росіян”.

“Весь час хочеться запитати колег-політологів: куди ж ви весь час “йдіть” Путіна? – сказав на це Пісків. – Путін на початку свого президентського терміну, він нікуди не йде, він є президентом Російської Федерації”. “Планів громаддя, роботи багато, проблем багато, багато досягнень, а його [Путіна] весь час кудись зникають, а потім це несамовито обговорюють”, – додав представник Кремля.

Він уточнив, чи справді журналісти хочуть отримати його коментар “про страхи росіян, які вони будуть відчувати в 2024 році”, коли завершується нинішній термін президентських повноважень Путіна. Отримавши ствердну відповідь, представник Кремля уклав: “Залишаю без коментарів евентуальні страхи”.

Дослідження ЦПК було проведено 29 січня 2020 року з допомогою чотирьох фокус-груп у Москві, Пермі, Волгограді і Іркутську. Основний висновок, який соціологи зробили на підставі отриманих результатів, полягає в тому, що “ризики/страхи, пов’язані з можливим відходом Путіна з поста президента, чітко виражені в свідомості росіян”. При цьому всі учасники дослідження зійшлися на думці про те, що “зміни, до яких призведе це подія, можуть носити негативний і всеосяжний характер, торкнувшись життя кожного громадянина”.