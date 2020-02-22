В Росії у п’яти українців підозрюють коронавірус

У російському Брянську госпіталізували п’ятьох громадян України з числа знаходяться в одному вагоні поїзда Київ-Москва з китаянкою, у якій підозрювали коронавірус.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я України.

За даними Моз, двох чоловіків і трьох жінок госпіталізували в інфекційне відділення лікарні. Зараз вони перебувають у нормальному стані і не мають скарг на самопочуття. Лабораторні дослідження аналізів українців в роботі.

Крім того, ще шестеро громадян України перебувають у отцепленном та поставленому на санітарну стоянку вагоні. Вони відмовилися від госпіталізації.

“Громадяни України забезпечені всім необхідним, включаючи гаряче харчування. Після отримання результатів лабораторних досліджень на новий коронавірус буде прийнято рішення про їх подальше прямування”, – додали в Моз.