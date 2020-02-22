У Дніпрі затримали хлопця, який побив 15-річну дівчинку

У п’ятницю, 21 лютого, в Дніпропетровську на Набережній Перемоги серед гаражів, виявили 15-річну дівчинку. Па її тілі були сліди насильства. За побиття поліцейські затримали 19-річного хлопця.

Поліцейські карного розшуку встановили, що 18 лютого о 01:00 між 19-річним юнаком і неповнолітньою дівчиною виник конфлікт. Про це повідомили в прес-службі Головного управління Національної поліції у Дніпропетровській області.

Нападник побив дівчину, і коли вона впала на землю, залишив місце злочину.

Близько 09:00 в поліцію 21 лютого надійшло повідомлення від бабусі про те, що її внучка 17 лютого близько 16:00 пішла з дому та не повернулася. Про те, що дівчинка не ходить в школу також повідомила її вчителька.

В ході слідчо-розшукових заходів поліцейські встановили і затримали зловмисника. Ним виявився знайомий дівчини, 19-річний місцевий житель, раніше не судимий.

За даним фактом слідчі поліції відкрили кримінальну справу за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. 19-річному хлопцю загрожує до 8 років позбавлення волі.