Скалецька спростувала інформацію про те, що вона нібито виїхала з Нових Санжар

Міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька спростувала інформаційні фейки про те, що вона нібито покидала територію медичного центру «Нові Санжари».

У своєму Facebook вона опублікувала відео з місця обсервації і розповіла, що знаходиться там з обіду п’ятниці, нікуди не виходячи.

«Вчора була дуже зайнята, не було часу дивитися новини і читати соцмережі. Зробила це сьогодні і, чесно кажучи, була дуже здивована. Шановні журналісти, політики та інші люди розповідають, як «Скалецька зайшла до інфікованим, потім полетіла в Київ, заразила там всіх і знову повернулася до Санжари», — наголосила міністр охорони здоров’я.

Скалецька пояснила, що прибула в селище Нові Санжари у четвер, 20 лютого, ввечері разом з прем’єр-міністром. Ніч і першу половину наступного дня вона провела в Полтавській області, перевіряючи готовність медичних закладів до будь-якого розвитку подій.

«Тільки після цього вдень у п’ятницю, 21 лютого, я зайшла на територію санаторію «Нові Санжари», де знаходжуся і звідки зможу вийти тільки разом з усіма», — повідомила міністр.

Вона закликала не поширювати фейки і не сіяти паніку, адже «інформаційна гігієна є не менш важливою, ніж санітарна».

Як повідомляє телеканал «112 Україна», всі автобуси, якими евакуйовані були доставлені в Нові Санжари, після санітарної обробки покинули територію санаторію.