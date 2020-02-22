Бійці 93-ї бригади відбили атаку: знищений найманець Андрій Лазарєв з 4-ї бригади ЗС РФ

У суботу, 22 лютого, вночі, штурмова група 4-ї мотострілецької бригади ЗС РФ зробила спробу атакувати опорний пункт 1-го батальйону 93-ї механізованої бригади поблизу висоти 195 біля села Кримське на Бахмутської трасі.

Про це пише на сторінці в Facebook главред Цензор.НЕМАЄ Юрій Бутусов.

«У цьому районі позиції сторін розділяє дорога і дистанція приблизно в 300 метрів. Користуючись повною темрявою, противник зробив спробу перетнути Бахмутську трасу і приховано зайти на опорник. Проте чергова зміна була напоготові: найманців виявили в тепловізор (спасибі «Повернись живим»), після чого ефективно придушили вогнем стрілецької зброї. Противник біг, на дорозі в 70 метрах від наших позицій кинули одного свого пораненого.

Трохи пізніше пораненого вдалося витягнути, він отримав два кульові поранення — одна куля в щелепу, друга-в живіт. У найманця виявили документи: Лазарєв Андрій Олександрович, 27.05.2000 року народження, 1-й батальйон 4-ї бригади. Підрозділи цієї ж бригади атакували позиції на сусідній ділянці 72-ї бригади 18 лютого. У Лазарєва був при собі автомат АК-74, гранати, розвантаження російського виробництва. Оскільки йому не надали допомогу його товариші, він помер від втрати крові відразу після потрапляння в полон.

З нашого боку постраждалих немає.

Натхнені захопленням нашого спостережного пункту 18 лютого, підрозділу 4-ї бригади ЗС РФ підвищили бойову активність у смузі 72-ї та 93-ї бригад ЗСУ на Бахмутської трасі. Очевидно, противник може продовжити атакуючі дії на даній ділянці в надії знайти вразливі місця в наших бойових порядках».

Блогер Necro Mancer в своєму твіттері опублікував скрін сторінки знищеного найманця в російській соцмережі.

Я так розумію, мова йде про цього хлопчика Андрійкові #Лазарєв #4омсбр #2ак #роа #груз200 pic.twitter.com/pgQEeXJXj5

— Necro Mancer (@666_mancer) February 22, 2020