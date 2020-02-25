Повінь – зміна системи

Menu
Close

В Киеве маршрутка с пассажирами врезалась в грузовик

25.02.2020

В ДТП пострадали 12 человек, троих госпитализировали.

Автобус “догнал” грузовик на проспекте Бажана© Facebook/Киев оперативный

В результате столкновения автобуса с грузовиком в Киеве пострадали 12 человек: 11 пассажиров и водитель маршрутки. Троих госпитализировали, сообщает столичная полиция.

ДТП произошло на проспекте Николая Бажана около 17:00 понедельника, 24 февраля. По предварительной информации, водитель пассажирского автобуса не справился с управлением и допустил столкновение с грузовым автомобилем.

На место происшествия выехали экипаж патрульной полиции и следственно-оперативная группа столичного управления НПУ.

Полиция зарегистрирует уголовное производство по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса.

Читайте також:   Катарські влади повідомили про прибуття турецьких військових на одну з баз в Досі
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *