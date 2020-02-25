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ОБСЄ зафіксувала сотні вибухів біля ділянки розведення сил у Золотому

25.02.2020

Спостерігачі спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ зафіксували 360 вибухів у межах п’яти кілометрів від краю ділянки розведення сил у Золотому.

Про це йдеться у звіті місії за 22-23 лютого, оприлюдненому напередодні.

“Протягом дня 23 лютого, перебуваючи в п’яти різних місцях, спостерігачі чули близько 360 вибухів (з яких близько 180 оцінені як вибухи від мінометного вогню)”, – йдеться в повідомленні.

Крім того, СММ зафіксувала орієнтовно 130 пострілів і черг зі стрілецької зброї і великокаліберних кулеметів.

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