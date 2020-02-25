Стриптиз у морзі закінчився звільненнями

Завідувача моргом в Санкт-Петербурзі відсторонили від обов’язків після публікації відео зі стриптизом. Два лаборанти, які брали участь у вечірці, звільнилися за власним бажанням. Раніше в мережі з’явилися кадри, на яких дівчина роздягалася під музику на вечірці співробітників моргу.

«Заввідділом відсторонений від виконання обов’язків на час перевірки. Два лаборанти написали заяву про звільнення за власним бажанням», – заявив агентству представник петербурзького комітету охорони здоров’я.

Він додав, що після скандалу із службового відрядження в Новгород був достроково відкликаний начальник моргу. Йому потрібно буде доповісти про результати перевірки комздрав.

Зараз відомо, що керівництво бюро судмедекспертизи не схвалювало ніяких заходів в установі і не санкціонував присутність сторонніх. «Судово-медичного експерта, яка порушила наказ, буде оголошено догану», – додав співрозмовник агентства. Крім того, керівництву ЧОПа, охороняє морг, нагадали про сувору заборону допуску сторонніх осіб на об’єкт без дозволу керівництва моргу.

Раніше видання «Фонтанка» опублікувало відео, на якому напівроздягнена дівчина танцює в приміщенні моргу. Стриптизерка, за даними ЗМІ, розважала співробітників мертвецкой на корпоративі. У редакцію відео надіслав читач, зазначивши, що все відбувалося в ординаторській. Завідувач відділу судово-медичних експертиз трупів Віктором Василенко підтвердив, що сталося, — згодом і його усунули.