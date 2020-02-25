Тисячу постояльців готелю на Канарах зачинили на карантин: серед них знайдено італієць з коронавірусом

Близько тисячі постояльців готелю H10 Costa Adeje Palace на іспанському острові Тенеріфе, найбільшому у складі архіпелагу Канарських островів, зачинені на карантин.

Це сталося після того, як в одного з них, який приїхав у відпустку лікар з Італії, виявили коронавірус. Як повідомляє видання Metro, біля входу в готель чергують поліцейські, не дозволяють нікому виходити з будинку і входити в нього.

Хворий італієць, житель області Ломбардія (де зараз зафіксовано спалах коронавіруса), разом зі своєю дружиною провів у готелі шість днів. Симптоми хвороби проявилися не відразу. Протягом кількох днів у нього була висока температура, після чого він звернувся в приватну клинку, звідки його переправили в ізолятор. Тест на вірус виявився позитивним.

Раніше коронавірус був виявлений на Канарських островах у громадянина Німеччини. А на іспанському острові Мальорка — у туриста з Великобританії.