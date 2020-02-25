Тіло знайшли в будівельному вагончику: у Києві до смерті побили чоловіка

У Києві на Корчуватому, недалеко від місця, де під час пожежі в колекторі загинули три людини, у будівельному вагончику виявили тіло побитого до смерті чоловіка.

Як повідомляє «Інформатор», НП сталася недалеко від вулиці Набережно-Корчуватській — вагончик стояв на березі озера Миколайчик.

Про вбивство стало відомо рано вранці у вівторок, 25 лютого — про страшну знахідку правоохоронців повідомив колега загиблого. Повідомляється, що вранці чоловік зайшов в будівельний вагончик і побачив свого колегу без ознак життя.

Прибулі за викликом медики лише констатували його смерть. Первинний огляд тіла загиблого показав, що чоловіка забили до смерті.