Каким был макияж 100 лет тому назад: ретроспектива (фото)

В 2020 году празднуется столетие «ревущих двадцатых». Мы изучили историю макияжа 1920 годов и спешим поделиться с вами интересными фактами.

Ну-ка, отгадайте, какие иконы стиля изображены на этом фото. Подсказка: одна из девушек – актриса, а вторая изменила представления о гардеробе современной женщины. Чур, без поиска в Google! Ну, а пока вы думаете, предлагаю совершить небольшой экскурс в историю моды, чтобы лучше понять атмосферу тех лет и специфические черты макияжа 1920 годов.

История макияжа 1920 годов

Конечно, женщины (и мужчины, кстати, тоже) пользовались косметикой еще во времена древних цивилизаций. Однако именно начало XX века кардинально изменило наши представления о том, какой должна быть косметика. Можно смело сказать, что индустрия косметики пережила настоящую революцию именно в 1920 годах, когда многие именитые бренды даровали модницам обилие средств для создания макияжа. В немалой степени продвижению косметики помогло развитие кинематографа. Актрисы на экране не могли появиться без макияжа. Их образы стали копировать.

Эталоны красоты в «ревущих двадцатых»

Стандарты красоты меняются то и дело. В 1920 годах эталоном в немалой степени послужили великолепные портреты девушек, созданных популярным тогда художником. Чарльз Дан Гибсон изображал само воплощение женственности: пышные волосы в сложной укладке, томные глаза, пухлые губки. В англоязычных странах появился термин «девушка Гибсона», символизировавший собой идеал красоты. Многие черты портретов Чарльза стали копировать в макияже, прическах и нарядах.

Однако в девушках Гибсона было много напускной холодности в стиле красавиц викторианской эпохи. От этой отчужденности модницы 1920 годов отказывались. В первой четверти XX века стали все чаще появляться девушки, прозванные флэпперами (flappers). Они стали олицетворением «ревущих двадцатых», являя собой пример эмансипированных и свободолюбивых женщин, не скрывавших свой ум, смелость или сексуальность, которую нередко подчеркивали довольно броским (даже по современным меркам) макияжем.

Особенности макияжа в 1920 годах

Сто лет тому назад не было такой свободы в создании макияжа, какую мы обрели сейчас. Это в наши дни можно утром выйти за хлебом с километровыми ресницами, со «смоки айс» и яркой помадой. В 1920-ых четко разграничивался дневной макияж и макияж вечерний. В будничном облике все было довольно скромно, разве что помада часто оставалась яркой, красной. А вот в макияже для вечеринок характерным отличием становился макияж глаз.

1. Тени

Тени были темными, от чего взгляд становился сексуальным, томным. Самыми модными цветами для вечернего макияжа считались тени оттенков серого, черного, коричневого и сливового. Популярностью пользовался и сейчас трендовый «смоки айс».

2. Губная помада

В ту пору женщины становились все смелее. Они жаждали равных с мужчинами прав, а потому от былой скромности не осталось и следа. Макияж становился все более ярким, соблазнительным. Красная палитра была самой актуальной в оттенках губной помады. Спросом пользовался блеск для губ, придававший макияжу гламурное сияние. Казалось, что губы только что облизали. Блеск придавал игривости. Тогда (как и сейчас) красивыми считались в меру пухлые губки. Хвала всем богам моды, сегодня оголтелая популярность ненатурально раздутых губ подутихла, хотя чувственные рты еще модны, но только если они выглядят естественно.

Размер, если можно так сказать «эталонного рта» во времена «ревущих двадцатых» был совсем другим. Красивым считался маленький ротик. Сейчас большинство девушек стремится сохранить естественную форму губ, а вот в 1920-ых в моде был определенный контур – губы «сердечком». Он еще получил поэтичное название «Купидонов лук», и впрямь напоминая изгибы на луке меткого стрелка и бога любви. Для его создания на верхней губе вырисовывалась верхушка сердечка с двумя половинками круга.

3. Карандаши для бровей

С 1916 года компания Max Factor стала активно внедрять на рынок карандаши для подводки контура бровей. Конечно, они существовали и прежде, но пользовались ими в основном в киноиндустрии. Теперь же модницы могли копировать образы известных актрис. Брови подводились когда надо и не надо. Волоски выщипывались, карандашом наводились тонкие и длинные линии. Вам это кажется странным? Тогда вспомните о жуткой моде на татуаж бровей, от которой многие современные красотки с таким трудом отказались.

Впрочем, не столь оголтелые модницы оставляли свои натуральные брови. В остальных же случаях бровям придавали форму дуги, для чего приставляли к бровям стакан и обводили его карандашом. Так же популярной формой для бровей была линия, что сейчас смотрится несколько странно.

4. Пудра и румяна

Именно в 1920 годи стали распространенными привычные нам компактные пудры. До того времени женщины пользовались жутко неудобными жидкими вариациями. Теперь же они могли носить косметику в сумочке, чтобы в любое время припудрить носик.

Что касается румян, то они так же выпускались компактными. Девушки с бледной кожей отдавали предпочтение розовым румянам, а обладательницы более смуглого типа использовали легкие оттенки оранжевого.

Кстати, загар в те дни никто красивым не считал. Сияющие и глянцевые румяна в духе современных вариаций спросом не пользовались, потребительницы отдавали предпочтение матовой палитре. Наносились румяна щедро, на зону природного появления румянца.

5. Тушь

Я отчаянно силюсь припомнить времена, когда густые реснички не были бы признаком красоты. На ум приходят разве что блеклые глаза девушек с картин эпохи Ренессанса. Но не будем заглядывать так далеко в историю моды. В 1920-ых женщины хотели подчеркнуть глаза и в ход шли самые диковинные методы. У современных модниц, избалованных богатством косметических средств, волосы становятся дыбом от методов наших пра-пра-пра-прабабушек… С другой стороны, восторг вызывает их поразительная смекалка.

Например, в качестве туши могли использовать вазелин, смешанный с толченым углем или золой. Полученный гель наносили на ресницы зубной щеткой. Голь на выдумка хитра! К середине десятилетия добиться густых и длинных ресниц стало куда проще. В продаже появился богатый выбор туши: в тюбиках, в жидком виде и даже в брусочках. Как ни странно, но уже тогда стали появляться разновидности водостойкой туши. Конечно, сто лет тому назад тушь не давала столь же внушительного эффекта, как ее современные аналоги. Поэтому многие дамы усиливали эффект, используя специальные инструменты для завивки ресниц. Да-да, именно в то время и появились щипчики для ресничек, очень похожие на сегодняшние вариации.

Вы обожаете мир моды так же, как и мы? Тогда отпразднуйте юбилей «ревущих двадцатых» вместе с нами! Например, можно сделать сексуальный макияж в стиле девушки Гэтсби или найти интересные идеи среди культовых причесок 1920 годов. Хотя по современным меркам абсолютно точная копия красавицы 1920 годов вызывает недоумение, все же в те годы было много интересного. То было удивительное время, по сей день напоминающее о себе в коллекциях лучших дизайнеров мира.