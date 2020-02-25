«Не маю права»: Лещенко відмовився назвати розмір своєї зарплати в «Укрзалізниці»

Колишній народний депутат, член наглядової ради «Укрзалізниці» Сергій Лещенко відмовився назвати розмір своєї зарплати у державної компанії, пославшись на нібито конфіденційність цієї інформації.

В ефірі програми «Свобода слова» на ICTV лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко поставила питання Лещенко, як йому вдалося потрапити в наглядову раду «УЗ» без досвіду в цій сфері. Також вона заявила, що екс-нардеп нібито отримує по 500 тис. грн зарплати «на тлі бідності країни».

«Ви, як завжди, говорите неправду. Більше того, я скажу, що там роблю. Як член наглядової ради «УЗ», і це Юлія Володимирівна добре знає, я не маю права розголошувати ніякої інформації про діяльність компанії. Взагалі ніякої, тому що я підписую відповідні документи. Інформацію про те, які там розміри зарплати, виплати вона є у відкритому доступі. Кожен може зайти подивитися, але я не можу розголошувати ніякої інформації, оскільки такий мій статус члена наглядової ради», — відповів Лещенко.

Він розповів, що потрапив в «Укрзалізницю» за відкритим конкурсом, на якому його візаві був колишній керівник «Автодору», який проходив у кількох кримінальних справах.

«Я вважаю, що зможу краще відстоювати інтереси акціонерів «Укрзалізниці», української держави і громадян України, що представник, який був замішаний в різних корупційних історіях», — зазначив екс-нардеп.

Також Лещенко подякував залізничникам за виконання своїх обов’язків «дуже складних умовах».

«Звичайно «Укрзалізниця» — це стратегічне підприємство. Тому я, користуючись ефіром, хочу сказати всім залізничникам, що це люди, які в умовах тотальної корупції досі продовжують виконувати свої обов’язки. В дуже складних умовах. Уклін цим людям», — сказав він.

Крім цього, колишній депутат додав, що у разі розголошення інформації про свою зарплату він позбудеться посади в наглядовій раді, однак підкреслив, що вона є на сайті НАПК.

Згідно декларації Лещенко, він отримав 332 тис. грн винагороди за роботу в «Укрзалізниці». Такий гонорар був виплачений йому 13 лютого. При цьому в декларації не вказано період, за який проведена оплата.