За посаду в Офісі генпрокурора Матіос готовий «злити» Луценко — журналіст

Екс-глава військової прокуратури та заступник колишнього генерального прокурора України Юрія Луценка Анатолій Матіос намагається купити собі посаду в офісі генпрокурора, а за крісло чиновника готовий «злити» компромат на свого минулого шефа.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив журналіст Василь Крутчак у вівторок, 25 лютого.

«Толік Матіос виторговує в Офісі Генерального прокурора для себе посаду. За пост Толік пропонує віддати компромат на Юру Луценка, а точніше відео, на якому зафіксовано, як Юра бере хабар в особливо великому розмірі», — написав журналіст.

Крутчак також додав, що Луценко нібито знає про наявність у його колишнього заступника компромату на нього і тому «при будь-якій можливості не забуває подлизнуть Матіосу».

«Ну дайте вже ту посаду Дещицю, нехай усі побачать відео», — підсумував журналіст.



У той же час, як повідомило власне джерело «Вести.иа» в Офісі генпрокурора, дана інформація не відповідає дійсності. «Василь (Крутчак) хайпует, але пише неправду. Дана команда — готувати Матіосу підозра», — заявив співрозмовник.