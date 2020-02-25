Курьез дня: в Киеве у «героя парковки» эвакуировали машину вместе с детьми

В Киеве эвакуировали автомобиль с детьми внутри

В Украине все больше замечают так называемых “героев парковки”, которым абсолютно все равно на то, где они оставляют свои автомобили. На этот раз инспекторы парковки с помощью эвакуатора начали увозить на штраф-площадку автомобиль с детьми внутри.

Соответствующие снимки опубликовали на странице “Інспекція з паркування” в Facebook.

Нередко на улицах Украины можно заметить равнодушных водителей, которые паркуют автомобили, где попало, совершенно не думая о последствиях. Инспекторы постоянно увозят машины на штраф-площадки, но ситуация, которая случилась в этот раз, совершенно выбила из колеи.

Как известно, 24 февраля 2020 года, инспекторы по парковки изъяли машину, которая была полностью тонированной. Оказывается, на заднем сидении машины сидели 2 ребенка, которых там оставили безответственные родители. В итоге вызвали Управление производственным предприятием, которые догнали и остановили эвакуатор.

Інспектори з паркування евакуювали повністю тонований автомобіль. Як виявилося згодом, на задньому сидінні автомобіля…

Опубліковано Інспекція з паркування Понеділок, 24 лютого 2020 р.

В результате этой ситуации дети безответственных родителей были выпущены из автомобиля. Так, поскольку водитель машины был на месте, то и автомобиль пришлось выгрузить из эвакуатора. После этого выписали соответствующее постановление.

“Оставлять маленьких детей одних в автомобиле в разы хуже неправильной парковки! Будем внимательны к себе, своим близким и окружения!”, – подчеркнули на странице в социальной сети.

Пользователи сети начали стремительно оставлять комментарии под публикацией, отметив безответственность родителей, которые оставили детей одних в машине.

“Спасибо вам за работу! Таких родителей прав лишить нужно”, “я говорю больше, эта пидлота по имени родители протитримала детей на эвакуаторе около двух часов, чтобы не забрали машину на штраф-площадку до приезда полиции, дети были без родителей, возможно они хотели есть, или сходить в туалет, или попить водички”, “А штраф за тонировку, за автокресла и передача дела в опеку, не? Сильно крутой чел оказался? 250 грн штрафа – парковка в центре на пару часов так и обойдется +/-. А учитывая, что штрафуют не каждый раз, вообще сплошная выгода и никакого риска”, – пишут пользователи в комментариях.