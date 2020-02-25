Хоакин Феникс спас теленка и корову со скотобойни

После речи в защиту животных на церемонии “Оскара” актер решил подкрепить слова делами.

Известный актер Хоакин Феникс, получивший “Оскар” как лучший актер, спас животных со скотобойни. Отметим, что на церемонии “Оскара” актер выступил с речью об экологии и защите прав животных. А спустя некоторое время отправился на ферму Manning Beef, расположенную в городе Пико Ривера, штат Калифорния.

Там Хоакин пообщался с владельцем Энтони Ди Марией. Фермер рассказал о том, что отказался убивать корову, которая недавно родила теленка. Животное неожиданно отделилось от стада перед убоем.

Пообщавшись с фермером Хоакин решил забрать корову и теленка. Он отвез их на ферму зоозащитников Farm Sanctuary.